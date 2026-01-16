Hrvatski pikadist u prvom danu važnog natjecanja ostao bez ikakve zarade

Podijeli :

Guliver Image

U petak ujutro krenulo je jedno od težih natjecanja za pikadiste, a to je takozvani PDC Challenge Tour. U Milton Keynesu su se u petak odigrala dva turnira, od pet koja će biti odigrana do nedjelje, a jedini hrvatski predstavnik tamo je bio Romeo Grbavac. Hrvatski pikadist nije se proslavio te je na dva turnira upisao tek jednu pobjedu i tako je ostao bez zarade.

Hrvatski pikadist je na nedavnom Q-schoolu ostao bez Tour karte, a Challenge Tour je prava prilika da na drugi način dođe to tog velikog uspjeha. Naime, na Challenge touru prva dvojica osvajaju tu Tour kartu, a treći na listi, uz prvu dvojicu, odlazi i na PDC Svjetsko prvenstvo. Challenge Tour koristi se i kao lista za alternative (sretne gubitnike) za Players Championship turnire na kojima nastupa 128 pikadista s Tour kartom.

Grbavac je na prvom od pet ovotjednih turnira ispao već u drugom kolu. U rundi TOP 256 je s 5-1 porazio Nijemca Miku Donneverta da bi u drugom naletio na Engleza Chistophera Wickendena. Bio je to izjednačen meč u kojem je Hrvat imao prednost prvog bacanja.

Tu prednost je umalo i iskoristio u devetom legu kada je imao i dvije meč-strelice. Na kraju se ostavio na izlazu osam (D4), a u tom trenutku je Wickenden pogodio 104 za pobjedu i prolaz u sljedeću fazu. Tako je Grbavac ostao bez zarade na ovom turniru jer tek od runde TOP 64 kreću nagrade od 100 funti prema bolje. Osvajač turnira Tommy Lishman je za naslov zaradio tri tisuće engleskih funti.

Istog dana odigran je i drugi turnir u ovoj seriji, a Grbavac je tamo u prvom kolu igrao protiv Belgijanca Lennerta Faesa koji je bio još bliži osvajanju Tour karte od Grbavca. Bio je to meč pun preokreta. Prvo je Faes poveo s 2-0 da bi Grbavac to preokrenuo na 4-2, ali u tom trenutku Grbavac pada u igri i Belgijanac s tri lega u nizu dolazi do pobjede.

Tako je Grbavac nakon prva dva turnira ostao bez ikakve zarade. Novu priliku imat će u subotu kada se igraju još dva turnira dok će u nedjelju biti odigran samo jedan.