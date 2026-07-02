Hrvatski badmintonaš u Kanadi pobijedio osvajača US Opena

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Hrvatski badmintonski savez

U noći sa srijede na četvrtak najbolji je hrvatski badmintonaš Aria Dinata upisao vrijednu pobjedu na Canada Openu.

Indonežanin koji predstavlja Hrvatsku od 2023. godine igrao je protiv Li Yang Sua, 40. igrača na svijetu koji je prošlog tjedna osvojio US Open iz serije 300 za koji se dobiva 7.000 ranking bodova.

Dinata, 56. igrač svijeta, je na tom turniru ispao u prvom kolu od Japanca Rikija Takeija, ali je taj poraz iskoristio kao motivaciju. Protiv Tajvanca je zaigrao bolje te je s 21:14, 21:19 upisao vrijednu pobjedu koja mu donosi 2.750 bodova na rang listi.

U sljedećem kolu hrvatski badmintonaš ima priliku dodatno poboljšati ranking jer ga čeka 113. igrač svijeta Riku Hatano.

Taj susret trebao bi se igrati noćas malo nakon ponoći pa ako nestrpljivo čekate okršaj Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu u nogometu, s ovim možete malo “ubiti” vrijeme.