UŽIVO OD 20: Dinamo u Švicarskoj započinje put prema Ligi prvaka

Thun je nakon povijesnog naslova svoje pripreme za Ligu prvaka započeo 26. lipnja. Tada su remizirali s Young Boysima 1:1. Četvrtog srpnja odigrali su susret s Xamaxom kojega su porazili s uvjerljivih 6:2. Posljednje dvije pripremne utakmice odigrali su istoga dana, 11. srpnja. Tada su remizirali s Elversbergom 1:1 te su poraženi od Mannheima s 2:1.