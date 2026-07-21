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UŽIVO OD 20: Dinamo u Švicarskoj započinje put prema Ligi prvaka

Champions League 21. srp 202616:02 > 16:12 0 komentara
Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Hrvatski prvak Dinamo Zagreb od 20 sati kreće u lov na europsku jesen u Ligi prvaka. Modri će u Švicarskoj, u sklopu drugog pretkola, gostovati protiv Thuna koji je prošle sezone prvi put u svojoj povijesti osvojio naslov prvaka Švicarske.

16:12

U kakvom sastavu će igrati Dinamo?

Prema najavama Dinamo bi protiv Thuna trebao istrčati s ovom jedanaestorkom

Postava Dinama: Filipović – Valinčić, Dominguez, Galešić, Goda – Zajc, Mišić, Vidović – Lisica, Beljo, Oršić

16:10

Kako je susret najavio trener Dinama?

Mario Kovačević, trener Dinama, je dan prije utakmice najavio susret sa švicarskim prvakom. Pričao je o karakteristikama Thuna, ali i o tome da će se susret igrati na umjetnoj travi. 

16:01

Tko sudi?

Sudac utakmice je Kazahstanac Bulat Sarijev koji u svojoj karijeri nema veliko iskustvo suđenja na najvišoj razini. Tek je vodio sedam utakmica Konferencijske lige, jednu utakmicu kvalifikacija za Euro te jednu utakmicu u Europa ligi. Ovo će mu biti debi u Ligi prvaka.

15:58

Kako se Thun pripremao za Dinamo?

Thun je nakon povijesnog naslova svoje pripreme za Ligu prvaka započeo 26. lipnja. Tada su remizirali s Young Boysima 1:1. Četvrtog srpnja odigrali su susret s Xamaxom kojega su porazili s uvjerljivih 6:2. Posljednje dvije pripremne utakmice odigrali su istoga dana, 11. srpnja. Tada su remizirali s Elversbergom 1:1 te su poraženi od Mannheima s 2:1.

15:55

Kako se Dinamo pripremao za Ligu prvaka?

Dinamo je svoju prvu pripremnu utakmicu za ovu sezonu odigrao još 26. lipnja kada je s 3:0 slavio protiv Radomlja. Drugog srpnja Modri su s uvjerljivih 9:0 porazili Brinje iz Grosuplja da bi šest dana kasnije na Maksimiru s 4:2 porazili Koper. Posljednji pripremni ogled Dinamo je odigrao 14. srpnja protiv ukrajinskog viceprvaka LNZ Čerkasija s kojim je remizirao 0:0.

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