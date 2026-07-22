Nesuđeni napadač Dinama prešao u poljsku ligu

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Mladi hrvatski krilni napadač i donedavni igrač Basela Marin Šotiček (21) karijeru nastavlja u Poljskoj.

Prema pisanju poljskog portala Meczyki.pl, Šotiček predvodi popis pojačanja poljskog Widzewa iz Łódźa, a službeni rasplet transfera očekuje se uskoro. Zasad još uvijek nije poznato koliku će odštetu poljski klub isplatiti njegovu dosadašnjem poslodavcu, švicarskom Baselu.

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Dolazak 21-godišnjeg Hrvata predstavlja velik posao za Widzew, koji je u pregovorima morao nadmašiti ozbiljnu konkurenciju. Za bivšeg igrača Lokomotive bio je iznimno zainteresiran i belgijski velikan Anderlecht, no ponuda te projekt poljskog kluba na koncu su se pokazali konkretnijima.

Šotiček napušta Švicarsku nakon dvije godine. Basel ga je u ljeto 2024. doveo s Kajzerice u transferu vrijednom tri milijuna eura. U protekloj sezoni za švicarskog je velikana upisao 38 službenih nastupa, uz učinak od jednog pogotka i tri asistencije, dok mu se tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutačno procjenjuje na 1.5 milijuna eura.

Podsjetimo, prije dvije godine vladala je prava drama oko Šotičekova transfera. Mladi je napadač bio na korak do prelaska u Dinamo, koji je s Lokomotivom već imao sve dogovoreno (oko 1.5 milijuna eura uz bonuse i postotak od buduće prodaje). Međutim, posao je u konačnici propao jer igrač nije pronašao zajednički jezik s Maksimirom oko uvjeta osobnog ugovora.

U utrku se tada uključio i Hajduk, no Šotiček se na koncu odlučio za inozemnu opciju i odabrao Basel.

Igrač koji je debitirao u HNL-u sa samo 17 godina te upisao 20 nastupa i tri pogotka za hrvatsku U-21 reprezentaciju, u Poljskoj će tražiti novu priliku za punu afirmaciju i kontinuitet nastupa.