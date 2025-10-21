Hrvatske gimnastičarke ostale bez nastupa u finalu Svjetskog prvenstva u Jakarti

Podijeli :

Poput svojih muških kolega, i hrvatske gimnastičarke koje su u utorak nastupile u kvalifikacijama po spravama na Svjetskom prvenstvu u Jakarti ostale su bez nastupa u finalu.

Najbolji plasman ostvarila je 23-godišnja Zagrepčanka Tina Zelčić, koja je bila 22. u kvalifikacijama na gredi s ocjenom 12,733.

Iskusna 36-godišnja Čakovčanka Tijana Korent je s osvojenih 13,033 bodova osvojila 24. mjesto u kvalifikacijama na preskoku, a 16-godišnja Zagrepčanka Antea Šikić Kaučić je za svoju vježbu na tlu dobila ocjenu 11,700, što joj je bilo dovoljno za 61. poziciju u konkurenciji 115 gimnastičarki.

Finala po spravama na rasporedu su u petak i subotu.

U srijedu će u Jakarti biti održano natjecanje gimnastičara za odličja u višeboju, a u četvrtak će se natjecati gimnastičarke.