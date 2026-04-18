Hrvatska reprezentacija ispala u treći razred europskog ragbija

Podijeli :

Ivo Ravlic CROPIX via Guliver Images

Hrvatska je ragbijaška reprezentacija ispala iz Trophy divizije Kupa nacija te će se od iduće sezone vratiti u treći razred europskog ragbija, Conference diviziju nakon što je u zadnjem kolu na gostovanju izgubila od izravnog konkurenta za ostanak Litve sa 8:47.

Nakon što su jesenas pobijedili Dansku i izgubili od Češke i Švedske, naše igrače su na proljeće čekali okršaji s Poljskom i Litvom, ali i promjena izbornika i svojevrsna smjena generacija. Anthony Poša više nije izbornik, naslijedio ga je njegov pomoćnik Tonći Buzov, sjajni Nik Jurišić se oprostio od reprezentacije, Poljska je uvjerljivo nadigrala Hrvatsku sa 73:3 i utakmica u Litvi postala je izravan okršaj za ostanak u Trophy diviziji. Našima je odgovarao i remi, čak i poraz s manje od sedam poena razlike, ali oslabljena Hrvatska nije to uspjela ostvariti i završila je posljednja.

“Pred nama je težak period pomlađivanja i ispadanje u niži rang može nam biti dobra odskočna daska, nije to nikakva tragedija”, sumirao je dojmove izbornik Buzov.

U Litvi Buzov nije mogao računati ni na jednog igrača koji igra izvan Europe, a Litvanci su u početku stekli prednost dvjema pogođenim kaznama i jednim polaganjem. Kapetan Niko Vranešević iz kaznenog je udarca smanjio na 11:3, ali do poluvremena su domaćini otišli na visokih 30:3 i to održavali u nastavku. Jedini zgoditak za naše iz gužve je postigao Toni Miloš, čime je postavio i konačnih 47:8.

Konačni poredak: Češka 23, Poljska 21, Švedska 14, Litva 6, Danska 5, Hrvatska 4.