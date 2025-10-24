Hrvatska reprezentacija dobila dobar ždrijeb za Euro, jedna se želja izborniku ispunila

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Hrvatska muška futsalska reprezentacija doznala je suparnike u grupnoj fazi Europskog prvenstva 2026. godine.

Ždrijebom u gradu Kaunasu Hrvatska je smještena u grupu A s Latvijom, Gruzijom i Francuskom. Euro se održava u Litvi, Latviji i Sloveniji od 21. siječnja do 7. veljače sljedeće godine.

Latvija je jedan od domaćina i prvi će put nastupiti na europskoj smotri, Gruzija je četvrtfinalist s prošlog Eura 2022., dok je Francuska prethodno nastupila samo jednom i to 2018. kada je ispala u grupnoj fazi.

Gledajući renome i uspješnost na prethodnim izdanjima, Hrvatska je u skupini broj 1 budući da je 2012. godine kao domaćin završila četvrta, a ujedno je i najčešće nastupala na EP-ima. Ovo će joj biti sedmi nastup.

Uz to, u najavi ždrijeba izbornik Marinko Mavrović poželio je izbjeći Španjolsku i Portugal, što se i dogodilo, a jedino mu se nije ispunila želja da izvuče skupinu koja će se igrati u Sloveniji. Hrvatska će sve utakmice prve faze igrati u Rigi.

“Uoči ždrijeba smo htjeli izbjeći Španjolsku i Portugal i izbjegli smo ih, izvukli smo Francusku s kojom smo trebali imati generalnu probu pred Euro na turniru u Metzu, ali nemamo tajni pa smo otvoreni za sve opcije. Iz treće jakosne skupine željeli smo izbjeći Poljsku, a dobili smo Gruziju koju ćemo detaljno analizirati i dobro se pripremiti za taj susreta. Latvija je domaćin i vodi je odlični talijanski trener Massimiliano Bellarte. Sve u svemu, zadovoljni smo ždrijebom, križamo se sa skupinom B iz koje možemo biti ravnopravni protivnik sa svim reprezentacijama. Dobro ćemo se pripremiti i spremni dočekati Euro, ja u svakom slučaju nosim lijepe uspomene iz Rige gdje sam s U-19 reprezentacijom osvojio srebro 2019. godine”, rekao je Mavrović koji je ždrijeb pratio u društvu koordinatora hrvatskih futsalskih reprezentacija, Borisa Durlena.

Podsjetimo, Hrvatska je Euro izborila izravno kao pobjednik kvalifikacijske skupine 5, ispred Grčke, Švedske i Azerbajdžana i to s maksimalnim učinkom u šest utakmica.

Iza reprezentacije uspješan je listopad u kojem su odigrali dvije prijateljske utakmice sa Slovenijom i pritom upisali remi i uvjerljivu pobjedu u Zaboku. Ususret Euru, ostale su još provjere protiv Crne Gore u studenom te u Metzu protiv Paragvaja te Francuske ili Kolumbije.

U skupini B (Kaunas) su drugi domaćin Litva, Armenija, Češka i Ukrajina, u skupini C (Ljubljana) treći domaćin Slovenija, Bjelorusija, Španjolska i Belgija, a u skupini D, koja se također igra u Ljubljani, Italija, Mađarska, Portugal i Poljska. U četvrtfinale prolaze po dvije reprezentacije iz svake skupine.

Arena Stožice u Ljubljani ugostit će dvije utakmice četvrtfinala, a Riga i Kaunas po jednu. Oba polufinala, kao i utakmica za treće mjesto i finale igrat će se u Ljubljani.

Branitelj naslova je Portugal koji je 2022. u Nizozemskoj u finalu porazio Rusiju. Treće je mjesto osvojila Španjolska, a četvrto Ukrajina.