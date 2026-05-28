Luke Littler nakon drame osvojio Premier ligu

xChrisxSargeantx PSI-24296-0024 via Guliver Image

U četvrtak navečer odigrana je 17. i posljednja večer pikado Premier lige. Četiri pikadista su svojim nastupima u prvih 16 večeri izborili polufinale u londonskoj O2 areni, a do titule prvaka na kraju je stigao Luke Littler.

Za razliku od prvih 16 večeri kada su se susreti igrali do šest osvojenih legova, polufinala su se igrala do 10 osvojenih legova.

Tako su pikadisti imali više prilike za povratak ako lošije startaju. U prvom polufinalu to smo vidjeli kod Gerwyna Pricea koji je protiv Lukea Littlera nadoknadio zaostatak od 9-4 u legovima da bi na kraju ipak klonuo u legu odluke te je 19-godišnji Englez slavio s 10-9 i izborio treće uzastopno finale u trećem nastupu u Premier ligi.

I drugo polufinale donijelo je dramu. Tamo je prvo Jonny Clayton zaostatak od 6-2 pretvorio u prednost od 9-7 da bi potom Luke Humphries, drugi pikadist svijeta, osvojio tri lega u nizu za 10-9 i prolazak u treće uzastopno finale protiv Littlera.

2024. je u finalu slavio Littler s 11-7, a 2025. godine Humphries je bio bolji s 11-8. Ovogodišnje finale bilo je najdramatičnije, a na kraju je do pobjede od 11-10 stigao Littler. Tako je najbolji igrač svijeta stigao do svoje druge titule u Premier ligi.

Najuspješniji pikadist u povijesti Premier lige je Michael van Gerwen koji je sedam puta osvajao naslov elitnog pikado natjecanja.