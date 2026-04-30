Hrvatski stolnotenisači sa stopostotnim učinkom osvojili skupinu na Svjetskom prvenstvu

Hrvatski stolnotenisači ostvarili su i treću pobjedu u skupini na Svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu.

Nakon slavlja protiv Luksemburga (3-1) i Srbije (3-0), te plasmana u daljne natjecanje, hrvatska reprezentacija nadigrala je i Katar s uvjerljivih 3-0 i osvojila skupinu uz samo jedan izgubljeni meč. Hrvatska je u skupinu ušla kao favorit, a tu je ulogu potvrdila dominantnim nastupima u sva tri susreta.

Dvoboj protiv Katara bio je ujedno i najmanje zahtjevan u skupini, s obzirom na to da je plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta već ranije bio osiguran, kao i prvo mjesto u skupini. Hrvatsku sada očekuje ždrijeb osmine finala te nastavak natjecanja među najboljim reprezentacijama svijeta.

Hrvatske stolnotenisačice poražene su u drugom susretu skupine na Svjetskom prvenstvu u Londonu, a bolja je bila Italija (3-0).