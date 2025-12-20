Sisak izgubio u Jesenicama, presudila je loša prva trećina

Podijeli :

KHL Sisak

Hokejaši Siska poraženi su u subotu u Jesenicama od istoimenog višestrukog slovenskog prvaka u hokeju na ledu u 25. kolu Alpske lige. Rezultat je bio 6-3 (3-0, 2-3, 1-0) za domaćine.

Jesenice na polovici utakmice već imale visokih 5-0. Sisak se vraća s tri uzastopna gola koja postižu Nejc Brus, Marijus Dumčius i Niko Čavlović.

Taman kada se kod Siščana pojavila nada da bi moglo doći do potpunog preokreta, Jesenice koriste igrača više i postižu pogodak za konačnih 6-3.

Iduću utakmicu Sisak igra u ponedjeljak na Zibelu protiv branitelja naslova, austrijskog EKZ Zeller Eisbarena.