Odermatt je pobjediv i u spustu, njegov sunarodnjak stigao do četvrte pobjede u Svjetskom kupu

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Švicarski skijaš Franjo von Allmen pobijedio je na spustu Svjetskog kupa u talijanskoj Val Gardeni ispred sunarodnjaka Marca Odermatta.

Nakon četvrtog mjesta u Beaver Creeku i drugog mjesta u prvom spustu u Val Gardeni, Švicarac je ovaj put trijumfirao na poznatoj talijanskoj stazi. Svoju četvrtu pobjedu u Svjetskom kupu ostvario je s vremenom 1:58,67 minuta. Njegov sunarodnjak i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt, zauzeo je drugo mjesto sa 0.30 sekundi zaostatka, a treći je bio Talijan Florian Schieder sa 0.98 sekundi zaostatka.

Odermatt je prvi u poretku spusta s 280 bodova, ispred von Allmena koji ima 230 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa Odermatt vodi sa 765 bodova, 465 više od drugoplasiranog Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Natjecanje Svjetskog kupa nastavlja se u nedjelju super G utrkom u talijanskoj Alta Badiji.