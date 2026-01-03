Evo koliko je Littler zaradio osvojenim Svjetskim prvenstvom u pikadu

Podijeli :

xWaynexTuckwellx PSI-23382-0597 via Guliver Image

Luke Littler (18) obranio je naslov svjetskog prvaka u pikadu. U finalnom meču uvjerljivo je pobijedio 23-godišnjeg Nizozemca Giana van Veena sa 7:1 u setovima. Mladi Englez, koji je već prošle godine postao najmlađi svjetski prvak u povijesti, sada je dodatno ispisao povijest kao najmlađi igrač s najmanje dva osvojena naslova.

Littler je u finalu u potpunosti opravdao ulogu favorita i dominantnom igrom nadigrao pet godina starijeg suparnika. Tijekom meča imao je iznimno visok prosjek bacanja, ispod 100 pao je tek u posljednjem setu, a susret je završio s prosjekom od 106.02. Van Veen je također odigrao kvalitetno s prosjekom 99.94, no to nije bilo dovoljno protiv raspoloženog Littlera. Englez je bio znatno precizniji na izlazima (46.9% prema 38%).

Osvajanjem titule Littler je zaradio milijun funti, što je najveća nagrada u povijesti Svjetskog prvenstva u pikadu. Prošle godine za naslov je dobio 500.000 funti, dok je van Veen za drugo mjesto ove godine osvojio 400.000 funti.

Ovo je bilo Littlerovo treće finale Svjetskog prvenstva i njegova druga titula. U svom debitantskom nastupu na SP-u 2024. godine ušao je u finale sa samo 16 godina i 347 dana, čime je postao najmlađi finalist u povijesti, ali je tada izgubio od Lukea Humphriesa. Nakon toga je dva puta zaredom osvojio naslov svjetskog prvaka.