Dvostruki prvak šokantno ispao sa Svjetskog prvenstva u pikadu

Wright, koji je naslove osvajao 2020. i 2022., bio je potpuno neprepoznatljiv i završio meč sa skromnim prosjekom od 79,20 poena, dok je Merk imao 92,17.

Drugi igrač svijeta zaustavio bajku singapurskog djedice na Svjetskom prvenstvu

U trećem kolu Merk bi se mogao suočiti s još jednim velikanom, trostrukim svjetskim prvakom Michaelom van Gerwenom, koji prije toga mora odraditi meč drugog kola protiv Irca Williama O’Connora.

Za 55-godišnjeg Wrighta ovo je sedmi put u 17 nastupa da nije prošao drugo kolo, unatoč briljantnim trenucima u prošlosti, uključujući dva naslova, finale 2014. i nekoliko polu- i četvrtfinala.