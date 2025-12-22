Drugi igrač svijeta zaustavio bajku singapurskog djedice na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

xShanexHealeyx PSI-23371-0061 via Guliver Image

Pretposljednji meč večeri u ponedjeljak na PDC Svjetskom prvenstvu bio je onaj koji se najviše iščekivao. Riječ je o susretu Lukea Humphriesa, svjetskog prvaka iz 2024. godine te Paula Lima, 71-godišnje singapurske legende pikada. Drugi igrač svijeta bio je prejak za singapurskog pikadista te je slavio s 3-0 u setovima.

Iako je iskusni Singapurac otvorio sa 180-icom, Humphries je bio prejak protivnik za njega. S 3-0 u legovima drugi igrač svijeta je osvojio prvi set te je tako napravio važan korak prema pobjedi.

I u drugoj dionici je Humphries od Lima bio bolji s 3-0 te je tako na posljednju pauzu otišao s prednošću od 2-0 u setovima.

Lim je u trećem setu na sveopće oduševljenje publike ipak uspio osvojiti leg, ali time je samo odgodio poraz. Humphries je na kraju slavio s 3-1 u legovima, a samim time i s 3-0 u setvoima te je izbori treće kolo protiv Gabriela Clemensa.

Nijemac je inače nekadašnji polufinalist Svjetskog prvenstva, a u popodnevnom meču drugog kola slavio je protiv Wessela Nijmana s 3-0 u setovima.