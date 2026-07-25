Legenda Italije preuzima reprezentacije za 13 puta manju plaću od Guardiole

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella via Guliver

Andrea Pirlo je novi izbornik talijanske nogometne reprezentacije. Službena potvrda očekuje se u ponedjeljak ili utorak, a prema navodima više izvora, dogovoreni su svi detalji četverogodišnjeg ugovora.

Osvajač Svjetskog prvenstva 2006. i finalist Europskog prvenstva 2012. godine predvodit će reprezentaciju Italije uz godišnju plaću od 1,5 milijuna eura.

POVEZANO Guardiola poslao odbijenicu Maldiniju

Pirlo je izbio u prvi plan kao glavni kandidat nakon što su Carlo Ancelotti i Pep Guardiola odbili ponude da preuzmu Azzurre. Ancelotti je nedavno potpisao novi ugovor s Brazilom, dok je Guardiola izjavio da se želi posvetiti obitelji nakon deset godina provedenih u Manchester Cityju. Navodno, on je za preuzimanje talijanske reprezentacije tražio godišnju plaću od 20 milijuna eura.

Čuveni as je odmah prihvatio poziv tehničkog direktora Paola Maldinija i specijalnog savjetnika Leonarda, s kojima ga veže dugogodišnja suradnja još iz vremena dok su zajedno bili u Milanu.

Prema pisanju medija, Pirlo će potpisati ugovor koji vrijedi do kraja Svjetskog prvenstva 2030. godine. Njegova godišnja plaća od 1,5 milijuna eura bila je ključni faktor u pregovorima, posebno u usporedbi s Guardiolinim zahtjevima.

Službeno priopćenje uslijedit će nakon što Pirlo postigne dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s klubom „United FC” iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji je preuzeo prošlog ljeta. Talijanski nogometni savez (FIGC) održat će sastanak u utorak, kada se očekuje i službeno predstavljanje.