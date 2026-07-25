Nevjerojatan podatak: Hajduk je napravio protiv Pafosa ono što gotovo nitko nije i ‘preživio’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Jedan podatak najbolje pokazuje koliko je nešto posebno Gonzalo Garcia napravio na Poljudu.

Hajduk je u prvoj utakmici drugog kola kvalifijacija Europske lige protiv Pafosa predstavio izrazito mladu početnu postavu s prosjekom od samo 24,3 godine. U konkurenciji 18 klubova te večeri, jedino je Sheriff iz Tiraspola poslao mlađi sastav na travnjak (23,5 godina), no oni su kod kuće deklasirani od Maccabija 5:0.

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Za razliku od Moldavaca, Hajdukovi su juniori i prvotimci briljirali. Trener Garcia suprotstavio je Pafosu, ekipi krcatoj iskusnim strancima i najstarijoj momčadi večeri (prosjek 28,9 godina), iznimno poletan sastav. Iako je suparnik u prosjeku bio stariji čak 4,6 godina po igraču, Splićani su pokazali iznimnu taktičku zrelost i hrabrost.

Nagrada za sjajnu energiju stigla je u obliku pobjede od 2:0, koju su svojim golovima potpisali Michele Šego i Dario Melnjak.