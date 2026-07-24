Interov talent zabio tri pogotka, ali neće odabrati Hrvatsku?

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Roberta Corradin IPA Sport via Guliver

U nogometnim krugovima sve je zanimljivije ime Luke Topalovića koji nastupa za milanski Inter.

Topalović je posebnu pažnju privukao u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv SV Aasena, u kojoj je zabio čak tri pogotka.

Posebno je zanimljivo što Topalović još uvijek može nastupiti za Hrvatsku. Iako je stalni član slovenske U-21 reprezentacije i prošao je gotovo sve mlađe uzraste Slovenije, njegovo obiteljsko porijeklo veže ga i uz hrvatski nogomet.

Luka je rođen u Sloveniji, u Slovenj Gradecu, 23. veljače 2006. godine. Njegovi roditelji Stipe i Ivka Hrvati su rodom iz Zabrđa kod Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini. Upravo zbog toga njegovo ime može biti zanimljivo i HNS-u koji je potvrdio da ga prati.

Nogometni put započeo je u Domžalama, za čiju je prvu momčad debitirao već sa 16 godina. U ljeto 2024. godine potpisao je za Inter, gdje je prvo igrao za Primaveru i U-23 momčad, a zatim dočekao i priliku u seniorskom okruženju milanskog kluba.