Varaždinci oduševljeni potezom Čeha: ‘Ovo je vrijedno svake pohvale!’

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NK Varaždin

U prvom susretu 2. kola kvalifikacija za Konferencijsku lige Varaždin je na svom terenu pred 3.580 gledatelja pobijedio češki Jablonec 3:2.

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Iurija Tavaresa. Ivan Canjuga je u kaznenom prostoru sjajnom loptom pronašao Tavaresa koji je lijepim golom svladao Hanuša. No, samo tri minute kasnije gosti su izjednačili preko Martina Cedidle.

Jablonec je u 56. minuti okrenuo rezultat. Novak je ubacio iz kornera, a Tekijaški na drugoj vratnici ostao sam zabivši za 2:1. U 68. minuti Varaždinci su izjednačili. Ponovo je asistent bio Canjuga, a glavom je zabio Ivan Mamut. Do nove prednosti Varaždin je stigao u 82. minuti golom Luke Mamića.

Nakon utakmice češki navijači oduševili su NK Varaždin koji ih je javno pohvalio na društvenim mrežama.

“Ono što su navijači FK Jablonec učinili nakon utakmice vrijedno je svake pohvale – gostujuću su tribinu ostavili čistom, pokupivši za sobom sav otpad. Ovakve geste govore o poštovanju i kulturi više nego bilo koje riječi”, poručili su iz Varaždina.