Turci lansirali ‘bombu’: Fenerbahče dogovorio transfer Livakovića, odbili ponudu Dinama

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Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver

Odlazak hrvatskog golmana iz Fenerbahčea samo je pitanje trenutka.

Turski medij Sabah donosi informaciju oko budućnosti Dominika Livakovića.

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Grčki Olympiacos krenuo je po Dominika Livakovića i postigao načelni dogovor o transferu hrvatskog golmana. Olympiacos će navodno za ovaj posao Fenerbahčeu platiti 4,5 milijuna eura.

S druge strane, navodi se kako je prioritet 31-godišnjeg golmana bio povratak u domovinu. Ali, Feneru su iz Dinama navodno ponudili 2 milijuna eura odštete što je očito i odbijeno.

Očekuje se da će Olympiacos ubrzati pregovore s Livakovićem i njegovim agentima oko plaće i uvjeta ugovora. Odluka hrvatskog golmana trebala bi biti poznata u vrlo kratkom roku, pišu Turci.