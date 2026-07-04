Dijamantna liga Eugene: Katzberg postavio najbolji rezultat sezone u kladivu

Prvog dana mitinga atletske "Dijamantne lige" u Eugeneu Kanađanin Ethan Katzberg postavio je novi najbolji rezultat sezone u bacanju kladiva, olimpijski je prvak ostvario rezultat od 83,33 metra.

Katzberg je tako za 89 centimetara popravio dosadašnji najbolji rezultat u svijetu kojega je držao Francuz Yann Chaussinand.

Pobjedu je u petak ostvarila i dvostruka olimpijska pobjednica u bacanju diska Valarie Sion s hicem od 68,44 metara, dok je u utrci na 800 metara slavio ⁠Amerikanac ​Brandon Miller sa 1:43.68 ispred 17-godišnjeg sunarodnjaka ‌Coopera Lutkenhausa (1:44.62), koji je ranije ove godine postao svjetski dvoranski prvak na ovoj dionici.

Pobjednici prvog dana bili su i Amerikanka Sandi Morris u skoku s motkom (4.85m), Jamajčanka Dejanea Oakley na 400 metara (49.64), Šveđanka Wilma Nielsen na 1500 metara (4:05.60), Amerikanac Liam Murphy u utrci na jednu milju (3:50.49) te Amerikanac Parker Wolfe u utrci na dvije milje (8:10.13).