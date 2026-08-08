Vita Barbić kao prva u finale juniorskog SP-a

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Ulf Schiller via Guliver Images

Šest je hrvatskih atletičara nastupilo je u jutarnjim kvalifikacijama trećeg dana Svjetskog juniorskog atletskog prvenstva u američkom Eugeneu, a najveći uspjeh postigla je Vita Barbić.

Vita Barbić opravdala je ulogu jedne od favoritkinja u bacanju koplja i kvalifikacije je završila kao prvoplasirana s hicem od 56.29 m iz druge serije. S obzirom na to da je kvalifikacijska norma bila 5.50 m, Vita se izravno plasirala u finale koje je na programu u nedjelju u 22:46 sati po hrvatskom vremenu.

Druga naša predstavnica u kvalifikacijama bacanja koplja, Lina Filipović, bacila je koplje 46.37 m što je bilo dovoljno za ukupno 23. mjesto, a nedovoljno za plasman u finale.

U kvalifikacijama na 100 m prepone nastupila je Jana Bujan koja se s rezultatom 14.32 nije uspjela plasirati u polufinale. Njen rezultat bio je ukupno 52. rezultat kvalifikacija.

Dvije predstavnice imali smo i u kvalifikacijama na 200 m. Nina Vrdoljak je završila kao 47. s osobnim rekordom 24.21, a Nevia Fotak je završila na 52. mjestu sa 24.31 te se ni jedan od njih nije uspjela plasirati u polufinale. Bila je ovo jedna od najbrojnijih disciplina na ovom prvenstvu na kojoj je nastupilo čak 75 atletičarki.

Posljednji od naših predstavnika danas je nastupio Mihael Bartolinčić u kvalifikacijama na 200 m. Mihael je završio na ukupno 37. mjestu s rezultatom 21.23 i nije se plasirao u polufinale.