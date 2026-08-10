Počelo atletsko EP: Hrvatska bez Sandre, ovo su naši aduti u Birminghamu

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Već prvog dana natjecanja u Birminghamu u kvalifikacijama će nastupiti dva naša jaka aduta - Marino Bloudek na 800 metara i Filip Pravdica u skoku u dalj

U Birminghamu je u ponedjeljak počelo 27. Europsko prvenstvo u atletici na kojem će nastupiti 16 hrvatskih atletičarki i atletičara.

Međutim, prvi put nakon 2008. na njemu neće biti Sandre Elkasević, ranije Perković, najtrofejnije atletičarke u povijesti europskih prvenstava i sedmerostruke uzastopne prvakinje Starog kontinenta u bacanju diska. Kao što je poznato, Sandra je odlučila ovu godinu pauzirati i vratiti se natjecanjima u predolimpijskoj 2027. No, iako smo ostali bez gotovo sigurnog kandidata za medalju, hrvatska će reprezentacija u Birminghamu itekako imati što pokazati.

Tamo će, primjerice, nastupiti dvoje finalista Olimpijskih igara u Parizu — Filip Pravdica u skoku u dalj i Sara Kolak u bacanju koplja — kojima će u njihovim disciplinama društvo praviti Marko Čeko, odnosno Vita Barbić, dvostruka europska prvakinja u mlađim dobnim kategorijama (U-18 i U-20), koja u Birmingham dolazi izravno sa Svjetskog juniorskog prvenstva, na kojem je u nedjelju kasno navečer osvojila srebro osvojila je srebrnu medalju hicem od 56,60 metara.

Iako prošle i ove sezone nije na razini kakvu je dosegnuo uoči Olimpijskih igara, Pravdica je dovoljno iskusan i kvalitetan da na velikom natjecanju nadmaši svojih 8,08 i 8,09 iz posljednje dvije godine i izbori plasman u finale, što bi mu svakako trebao biti cilj. Pritom treba naglasiti da nastupa u jednoj od najjačih disciplina cijelog prvenstva, u konkurenciji petorice skakača koji su ove godine preskočili ili došli nadomak 8,50 metara. Predvodi ih dvostruki uzastopni olimpijski pobjednik Miltiadis Tentoglou, koji je ove godine skočio 8,66 m, no Simon Ehammer, Božidar Sarabojukov, Gerson Balde i Mattia Furlani definitivno su sposobni pobijediti “letećeg Grka”.

Isto tako znamo što je Sara Kolak kadra napraviti na velikom natjecanju. Naša olimpijska pobjednica iz Rija, koja je prije tih Igara 2016. osvojila i europsku broncu u Amsterdamu, u Parizu je još jednom pokazala svoj briljantan natjecateljski duh i “niotkuda” stigla do četvrtog mjesta na Olimpijskim igrama. Ambiciju neće imati ni njezina 12 godina mlađa kolegica Barbić, koja je nedavno prvi put u karijeri prebacila 60 metara, pa bi bilo lijepo u nedjelju gledati dvije Hrvatice u finalu bacanja koplja — što definitivno nije nemoguća misija.

Kao što nije nemoguće da dobijemo predstavnike u finalu 800 metara u obje konkurencije. Pritom je, naravno, u prvom planu Marino Bloudek, nova “lokomotiva” hrvatske atletike, srednjeprugaš iz Virovitice koji je zimus na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Torunu izborio svoje prvo finale na velikim natjecanjima. Bloudek je sa svojim trenerom Mladenom Kršekom posljednje četiri godine stalno napredovao, a brzina i izdržljivost sada su mu na vrlo visokoj razini. Taktički je sjajno potkovan, a kao nekadašnji juniorski prvak Europe u ovoj disciplini, iz Grosseta 2017., već je prikupio i dovoljno iskustva koje je nužno za uspjeh na velikim natjecanjima.

Njegova kolegica Nina Vuković, također članica zagrebačkog Dinama-Zrinjevca, pak je tjedan dana prije Europskog prvenstva postala tek treća hrvatska atletičarka koja je 800 metara otrčala ispod dvije minute, čime je ozbiljno kandidirala za dobar rezultat i u Birminghamu. Vuković je dosad triput nastupila na velikim natjecanjima, ali nijednom nije prošla kvalifikacije, pa joj je ovaj put glavni cilj izboriti polufinale, u kojem bi se onda mogla boriti i za nešto više. Ozbiljna kandidatkinja za plasman u finale je i naša diskašica Marija Tolj, koja je na EP stigla s 11. prijavljenim rezultatom.

Kad tomu dodamo Veroniku Drljačić, koja je prošle godine trčala 51.22 na 400 metara i, ako popravi osobni rekord, nije bez šansi za prolaz u polufinale, te našu veliku nadu Janu Koščak, kojoj će sedmoboj u Birminghamu biti prvi ove godine, jasno je da Hrvatska ima vrlo zanimljivu reprezentaciju, ali i momčad s mnogo potencijala za budućnost.

Među ukupno 1645 prijavljenih atletičarki i atletičara iz 49 zemalja bit će i većina najvećih europskih zvijezda kraljice sportova. Najsjajniji je svakako Mondo Duplantis, koji dolazi po svoje četvrto uzastopno europsko zlato u skoku s motkom, a svi znamo da je s njim na zaletištu gotovo uvijek u opasnosti i svjetski rekord.

Domaćin najveće nade polaže u svoju fantastičnu srednjeprugašicu Keely Hodgkinson, olimpijsku pobjednicu na 800 metara iz Pariza i svjetsku dvoransku prvakinju iz Toruna, koja je osvojila zlata i na posljednja dva europska prvenstva. Svoju kolekciju od šest europskih zlata — po tri na 1500 i 5000 metara — na dužoj od te dvije dionice pokušat će povećati sjajni Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a velike stvari očekuju se i od “leteće Nizozemke” Femke Bol, peterostruke europske prvakinje na 400 metara, 400 prepone i u štafetama 4×400, koja je ove godine odlučila trčati 800 metara.

Već spomenuti Tentoglou lovit će svoj četvrti uzastopni naslov u dalju, sjajni talijanski sprinter Marcell Jacobs treće uzastopno zlato na 100 metara, a veliku pažnju privlači i jedna od najvećih zvijezda natjecanja, nedavna gošća Zagreba Jaroslava Mahučih, svjetska rekorderka u skoku u vis – donose SN.