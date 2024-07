Evo koliko koštaju najjeftinije, a koliko najskuplje ulaznice za OI u Parizu

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler, File via Guliver Images

Poznate su i cijene ulaznica za pojedine sportove na Olimpijskim igrama u Parizu.

Atletika, košarka i plivanje tri su najcjenjenija sporta na pariškim borilištima, s početnom najjeftinijom ulaznicom od 24 eura pa sve do najskuplje vrijedne 980 eura.

Boks te odbojka su od 24 do 420 eura. Za tenis potrebno je izdvojiti najmanje 30, a najviše 420 eura za ulaznicu. Najjeftinije ulaznice su za BMX i skateboard. Za BMX izdvojit ćete 24 do 180 eura, a za skateboard od 24 do 160 eura.

Za zatvaranje Igara u Parizu potrebno je izdvojiti od 45 do 1600 eura.