Nema promjene u Liverpoolu: Arne Slot i sljedeće sezone na klupi Redsa

Iako je Liverpool nakon osvojenog naslova u sezoni 2024./2025. odigrao jednu od najlošijih sezona kao aktualni prvak Premier lige, u redovima Redsa ne razmišljaju o promjeni trenera.

Kako piše engleski Sky Sports, Arne Slot bi i sljedeće sezone trebao biti na klupi Liverpoola, a razlog za to je vjerojatni plasman u Ligu prvaka, nešto što je bilo pod znakom pitanja u posljednje vrijeme.

Međutim, Redsi su sada mirni na petoj poziciji pet kola prije kraja jer imaju sedam bodova prednosti u odnosu na Chelsea.

Podsjećamo, zbog odličnih nastupa engleskih klubova u europskim natjecanjima, Premier liga će sljedeće godine dati minimalno pet klubova u Ligi prvaka. Taj broj može narasti i na šest ako Nottingham Forest osvoji Europsku ligu ili Aston Villa ispadne iz TOP 5 u Premier ligi i osvoji EL.

No, kako je Aston Villa na četvrtom mjestu s 58 bodova, izglednija opcija je ona u kojoj Forest osvaja drugo najkvalitetnije europsko natjecanje.