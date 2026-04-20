Kaos u Italiji: Izgubio od Modrićevog Milana pa se potukao s navijačima

Verona je u nedjelju izgubila od Milana (0:1), a nakon utakmice u središtu pozornosti našao se Gift Orban koji se potukao s navijačima.
Napadač Verone bio je nezadovoljan nakon poraza, a nezadovoljni su bili i navijači.
Nakon utakmice Orban je odbio stati i fotografirati se s jednim navijačem, koji je zbog toga bio bijesan i udario automobil nogometaša.
Orban je odmah izašao iz vozila i situacija je vrlo brzo eskalirala. Počela je žustra rasprava, ali je ubrzo sve preraslo u fizički obračun. Snimka cijelog događaja brzo se proširila društvenim mrežama.
Na licu mjesta bili su i pripadnici specijalne policijske jedinice, a nadležna tijela odmah su pokrenula istragu tijekom koje će pregledati sve snimke.
U narednim danima bit će poznato više detalja o slučaju, a reakcije kluba zasad nema.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!