Za Belju su zainteresirani klubovi iz Lige petice, ide li iz Dinama?

Dion Drena Beljo igra svoju sezonu iz snova.
U 41 nastupu u svim natjecanjima, hrvatski napadač Dion Drena Beljo zabio je 34 gola i dodao šest asistencija. Uvjerljivo je prvi strijelac lige s 27 golova i juri rekord Eduarda od 34 HNL gola u jednoj sezoni.
Beljo je prema pisanju francuskih medija zaradio ozbiljan interes francuskog velikana Marseillea.
“Olympique Marseille ozbiljno prati 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, koji ove sezone briljira u dresu Dinama. Beljo je u svim natjecanjima zabio 34 gola i upisao šest asistencija, a učinkovitost koju pokazuje svrstava ga među najzanimljivije napadače izvan Liga petice”, navode Francuzi.
Osim Marseillea, interes za Belju navodno pokazuju i Rennes te Lille.
Beljo ima ugovor s Dinamom do 2030. godine. Prema Transfermarktu vrijedi 4 milijuna eura.
