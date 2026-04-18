VIDEO / Senzacija u njemačkom Kupu: Mandićev Magdeburg izgubio od ekipe koja se bori za ostanak u Bundesligi

U subotu su se u Kolnu odigrala dva polufinalna susreta Final Foura u njemačkom rukometnom Kupu. Prvo je Fuchse Berlin s 39:36 porazio Lemgo da bi u drugom susretu gledali nevjerojatnu senzaciju. Bergischer je igrao protiv aktualnog prvaka Europe Magdeburga za koji igra i hrvatski reprezentativac Matej Mandić. Očekivala se laka pobjeda Magdeburga protiv ekipe koja se bori za ostanak u Bundesligi, no na kraju su izgubili nakon izvođenja sedmeraca s ukupnih 31:30.

Nakon prvih 60 minuta rezultat je bio 22:22, a golova nije bilo u posljednje dvije minute kada su obje ekipe imale priliku za pobjedu. U produžecima je stalno vodstvo imao Bergischer, ali je Magdeburg uspio šest sekundi prije kraja izboriti sedmerce.

Očekivalo se da uoči sedmeraca bolji biti aktualni prvaci Europe, ali Bergischer je bio bolji s 4-3 te je tako ekipa koja je skupila samo 15 bodova u Bundesligi slomila vjerojatne prvake u ligi.

Matej Mandić je u ovom susretu pokušao obraniti jedan sedmerac te nije uspio u tom naumu.

U finalu će igrati protiv Fuchsea u nedjelju od 15 sati i 45 minuta s prijenosom na Sport Klubu 4.

