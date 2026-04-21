Šahovski savez podnio kaznenu prijavu protiv Alojzija Jankovića, evo za što ga optužuju

Hrvatski šahovski savez objavio je da je nadležnom državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića.

Kako navode u priopćenju objavljenom na njihovim službenim stranicama, podnijeli su prijavu zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju.

“Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika”, poručili su.

Također, šahovskom velemajstoru Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, dana 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa, sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine Hrvatskog šahovskog saveza.

“Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu. Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost”, zaključili su.