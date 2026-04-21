Janković se oglasio nakon prijave Saveza: ‘Na sudu ću dokazati da su to sve neistine kojima me se kleveta’

Nakon što je Hrvatski šahovski savez objavio je da je nadležnom državnom odvjetništvu podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića, on se oglasio na društvenim mrežama.

Kako navode u priopćenju objavljenom na njihovim službenim stranicama, podnijeli su prijavu zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju.

“Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika”, poručili su.

Alojzije Janković obratio se javnosti na društvenim mrežama, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Obraćam Vam se vezano za netočne tvrdnje koje su s današnjim danom plasirane u eter. Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašanjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri, osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, a u mandatu Tomislav Ćorića potpredsjednik, a danas i predsjednik Saveza, Branimir Jukić, te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas, Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza. Nadzorom Ministarstva financija utvrđene su mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali nažalost isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas.

Drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza je moja kandidatura za glavnog tajnika HOO-a, kada sam 2021. godine bio podržan od strane sportaša(kao magistar ekonomije i sportskog menadžmenta), no na kraju je izabran moj konkurent, današnji glavni tajnik HOO-a, Siniša Krajač. Na natječajnom razgovoru nekoliko pitanja postavljani su na engleskom jeziku, što sam odgovorio, za razliku od Krajača koji nije želio odgovarati jer koliko sam čuo ne govori niti jedan strani jezik te po natječajnim uvjetima ne bi smio biti izabran, ali na kraju tome nije bilo tako.

U međuvremenu traju borbe delegata (Ivica Brkić, Branimir Jukić) za preuzimanje Hrvatskog šahovskog saveza, poništavaju se skupštine (od strane ministra Malenice), a nakon toga Hrvatski šahovski savez dobiva rješenje da se obustavlja financiranje Saveza jer savez ne posluje u skladu sa zakonom (nema predsjednika). Na sve te faktore ja kao glavni tajnik profesionalac nisam mogao utjecati jer nemam prava sazivanja skupština niti glasovati. Prestankom financiranja HŠS-a od strane HOO-a, prestaju dolaziti sredstva za plaće i odlaske na natjecanja te sukladno zakonu (isplata plaća za zaposlenika) to postaje prioritet Saveza, a nažalost dobavljači bivaju stavljeni na čekanje.

Savez zapravo ulazi u blokadu, krajem 2024., što se poklapa s dolaskom Tomislava Ćorića za predsjednika HŠS-a, uz potpredsjednika Branimira Jukića i člana Ivice Brkića. Što se kaznene prijave tiče to je očit pokušaj sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu. Ja sam pred sudom pokrenuo radni spor u kojem ću dokazati da su to sve neistine kojima me se kleveta. p.s. da li je važno za ovu priču što nisam član niti jedne stranke, prosudite sami… U komentaru više dokumenata…”, napisao je na Facebooku.