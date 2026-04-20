Alcaraz i Sabalenka Laureus sportaši godine! Nagrade primili i PSG, Norris, Yamal…

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Tenis je obilježio glavnu večer dodjele nagrada Laureus World Sports Awards, održane u palači Cibeles u Madridu.

Carlos Alcaraz i Arina Sabalenka proglašeni su sportašem i sportašicom godine.

Alcarazovo rivalstvo s Jannikom Sinnerom obilježilo je i dominiralo muškim tenisom, a Španjolčev učinak u 2025. godini, koji uključuje osvajanje Roland Garrosa i US Opena, donio mu je ovu prestižnu titulu.

„Primiti ovo priznanje od ljudi koji tako duboko razumiju sport čini ga još posebnijim“, rekao je Alcaraz prilikom preuzimanja nagrade. „Ovo je večer koju nikada neću zaboraviti, trenutak koji ću zauvijek nositi u srcu.“

Sabalenka, trenutačno prva igračica svijeta, nagrađena je nakon još jedne dominantne sezone na WTA Touru, tijekom koje je osvojila svoj četvrti Grand Slam naslov, na US Openu 2025.

„Drhtim upravo sada“, rekla je. „Pomalo je nestvarno znati da će moje ime stajati uz bok legendama, sportašima koje sam gledala i kojima sam se divila.“

Svečanost 2026. godine vodili su sportski velikani i olimpijski prvaci Novak Đoković i Eileen Gu.

U kategoriji momčadi slavila je Francuska. Paris Saint-Germain proglašen je Svjetskom momčadi godine nakon osvajanja prvog naslova u UEFA Ligi prvaka u sezoni 2024./25.

Vozač Formule 1 Lando Norris, osvajač Svjetskog prvenstva vozača, dobio je nagradu za Proboj godine, dok je Rory McIlroy, dvostruki olimpijac, proglašen Povratnikom godine nakon dugo očekivane pobjede na Mastersu, poslije niza godina u kojima je bio nadomak trijumfa.

Brazilac Gabriel Araújo, trostruki paraolimpijski prvak u plivanju s Igara u Parizu 2024., proglašen je Svjetskim sportašem godine s invaliditetom.

Amerikanka Chloe Kim, koja već gotovo desetljeće dominira ženskim halfpipeom, osvojila je nagradu za Sportašicu godine u akcijskim sportovima, dok je 18-godišnji napadač Barcelone i Španjolske Lamine Yamal proglašen Mladim sportašem godine.

Nagrada za sportsko nadahnuće pripala je njemačkom nogometašu Toniju Kroosu.

Organizacija Fútbol Más, koja kroz nogomet pomaže djeci u ranjivim zajednicama, osvojila je nagradu Sport for Good.