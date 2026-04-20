Formula 1 mijenja pravila nakon samo tri utrke nove ere

AP Photo/Hiro Komae via Guliver

Tijekom nepredviđene stanke u prvenstvu Formule 1, uzrokovane otkazivanjem utrka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, čelnici sporta donijeli su odluku o nizu izmjena pravila zbog zabrinutosti oko propisa vezanih uz pogonske jedinice, koji su uvedeni ove godine.

Formula 1 ove je sezone ušla u novu eru, donoseći najveće promjene u posljednjih desetak godina. Prema novim pravilima, snaga pogonske jedinice raspodijeljena je 50 posto na motor s unutarnjim izgaranjem i 50 posto na električni dio. To je izazvalo nezadovoljstvo među većinom vozača, koji smatraju da njihove vještine više ne dolaze do izražaja. Četverostruki svjetski prvak Max Verstappen čak je istaknuo da dovodi u pitanje svoju budućnost u Formuli 1, upravo zbog nezadovoljstva novim bolidima.

Promjene, koje će postupno stupati na snagu počevši od Velike nagrade Miamija, odnose se na modifikacije rada motora. Njima se vozačima omogućuje korištenje maksimalne snage u kvalifikacijama, uz istodobno smanjenje rizika od velikih razlika u brzinama tijekom utrke između onih koji koriste maksimalnu snagu motora i baterije i onih koji to ne čine.

Izmjene su dogovorene na sastanku Komisije Formule 1, u kojoj sudjeluju šefovi momčadi, predstavnici sporta i Međunarodne automobilističke federacije (FIA), nakon niza sastanaka tehničkih čelnika, vozača i upravljačkog tijela sporta. Da bi stupile na snagu, preostaje ih potvrditi Svjetsko vijeće FIA-e, što se očekuje prije utrke u Miamiju, koja je na rasporedu od 1. do 3. svibnja.

Kvalifikacije

Promjene u kvalifikacijama osmišljene su kako bi se smanjilo pretjerano štedjenje energije i potaknulo vozače da voze na maksimumu. Na prve tri utrke sezone vozači su bili primorani otpuštati gas nekoliko sekundi prije kočenja u zavojima, često i tijekom brzog kruga, što su naveli kao nelogično i kontraintuitivno.

Ukupna dopuštena količina dopune baterije smanjena je s 8 MJ na 7 MJ, čime se smanjuje količina energije koju je potrebno povratiti, a time i vrijeme potrebno za to. Uz to, maksimalna količina energije koja se može povratiti kada vozač daje puni gas bez korištenja baterije povećana je na 350 kW, dok je ranije iznosila 250 kW.

Utrka

Promjene vezane uz samu utrku imaju za cilj spriječiti opasne situacije uzrokovane velikim razlikama u brzinama između bolida koji koriste različite razine snage. Upravo je takva razlika dovela do vrlo opasne nesreće vozača Haasa Ollija Bearmana na Velikoj nagradi Japana, kada je pokušao izbjeći Franca Colapinta u bolidu Alpinea, dok se Argentinac branio.

Maksimalna snaga u „boost“ režimu bit će ograničena na 150 kW ili na postojeću razinu, ako je ona viša. Bolidima će biti dopušteno koristiti 350 kW električne snage pri ubrzanju na izlasku iz zavoja, ali će u ostalim dijelovima kruga biti ograničeni na 250 kW. To znači da će u zonama na pravcima, gdje se prednje i stražnje krilce otvara radi povećanja brzine, snaga dosezati 350 kW, dok u drugim dijelovima maksimalna snaga neće biti dopuštena.

Kišni uvjeti

Od početka ove sezone nije bilo kišnih uvjeta, no puna snaga novih motora izazvala je zabrinutost oko ponašanja bolida u slučaju padalina.

Nova pravila, temeljena na povratnim informacijama vozača, dopuštaju povećanje temperature u grijačima guma kako bi se poboljšalo početno prianjanje i performanse u kišnim uvjetima.

Maksimalna razina korištenja električnog motora bit će smanjena kako bi se ograničio okretni moment i poboljšala kontrola bolida.

Start utrke

Sam start utrke ove je godine otežan zbog velikih promjena na pogonskim jedinicama, što potencijalno može dovesti do ozbiljnih nesreća. Kako bi se to spriječilo, momčadi će testirati nekoliko rješenja, među kojima je i sustav za detekciju kretanja s malom snagom, kojim bi se utvrdilo ima li neki bolid izrazito nisko ubrzanje. U takvim bi se slučajevima automatski aktivirao MGU-K, što inače nije dopušteno pri startu ispod određenih brzina, kako bi se osigurala minimalna razina ubrzanja i smanjio rizik, bez stjecanja prednosti. Bit će uveden i vidljiv sustav upozorenja, kao i izmjene u energetskim restrikcijama kako bi se spriječilo da bolidi na start dođu s niskom razinom baterije.

Predložene izmjene startne procedure bit će testirane u Miamiju, nakon čega će se razmatrati njihova eventualna trajna primjena.

Sljedeća utrka Formule 1 vozi se u Miamiju od 1. do 3. svibnja, a nakon tri runde u ukupnom poretku vodi vozač Mercedesa Kimi Antonelli s devet bodova prednosti ispred momčadskog kolege Georgea Russella.