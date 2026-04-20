Kenijac oborio rekord najstarijeg maratona na svijetu

Podijeli :

AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Kenijac John Korir drugu godinu uzastopce pobjednik je bostonskog maratona istrčavši vrijeme od dva sata, minute i 52 sekunde što je novi rekord staze.

Njegova sunarodnjakinja Sharon Lokedi, također pobjednica iz 2025., osvojila je naslov u ženskoj konkurenciji s vremenom od 2 sata, 18 minuta i 51 sekunde.

Koriru je to treća pobjeda na nekom od maratona iz prestižne World Marathon Majors serije nakon slavlja u Chicagu 2024. i Bostonu lani. Ovoga puta srušio je i rekord staze koji je od 2011. držao Kenijac Geoffrey Mutai (2:03:02).

Tako je uz glavnu nagradu od 150.000 dolara, dobio i bonus od 50.000 dolara. Drugi je sa skoro minutom zaostatka bio tanzanijski atletičar Alphonce Felix Simbu (2:02:47), dok je treći bio Kenijac Benson Kiprut (2:02:50).

Korir je također nadmašio svoj osobni rekord (2:02:24) iz Valencije 2025. godine, a istrčao je ukupno peto vrijeme u povijesti maratona. Međutim, vremena postignuta u Bostonu nisu ratificirana od strane Međunarodne atletske federacije (IAAF) zbog povoljnog nagiba nizbrdice i staze na kojoj vjetar može značajno utjecati na rezultate.

U ženskoj utrci Lokedi je obranila naslov prošavši ciljem 89 sekundi sporije od rekorda staze koji je postavila prošle godine (2:17:22). I za nju je to bila treća pobjeda na “majorsima” nakon Bostona 2025. i Berlina 2022.

Drugo i treće mjesto također su osvojile Kenije, Loice Chemnung (2:19:35) i Mary Ngugi-Cooper (2:20:07).

Bilo je to 130. izdanje najstarijeg maratona na svijetu, a ove godine je nastupilo više od 30.000 trkača.