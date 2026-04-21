Norveška zbog ruskih i bjeloruskih plivača odbija organizirati međunarodna natjecanja

Podijeli :

Guliver Image

Norveška neće biti domaćin međunarodnih natjecanja sve dok Svjetski savez vodenih sportova (WA) dopušta sportašima iz Rusije i Bjelorusije da se natječu, rekao je za Reuters predsjednik Norveškog plivačkog saveza Cato Bratbakk.

Odluka označava produbljivanje raskola unutar međunarodne plivačke zajednice nakon što je WA prošli tjedan ukinuo ograničenja za nastupe ruskih i bjeloruskih predstavnika, kojima je sada dopušteno korištenje nacionalnih obilježja.

“Naš stav je jasan. Nećemo biti domaćini nikakvih prvenstava sve dok ruski i bjeloruski seniorski i juniorski natjecatelji imaju puni pristup, prava ulaska i dopušteno im je koristiti svoje zastave i nacionalne himne”, rekao je Bratbakk u utorak.

Ruskim i bjeloruskim sportašima dopušteno je natjecati se na događajima u organizaciji Svjetskog saveza vodenih sportova u odjeći s nacionalnim obilježjima uz korištenje nacionalne himne i zastave od 14. travnja. Globalno upravno tijelo dodalo je da se Rusija i Bjelorusija vraćaju u punopravno članstvo.

Natjecateljima iz Rusije i Bjelorusije bilo je zabranjeno sudjelovanje na međunarodnim sportskim događajima od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., koja je dijelom pokrenuta i s bjeloruskog teritorija.

Norveška sada traži širi regionalni bojkot domaćinstva.

“Planirani smo za sastanak s nordijskim kolegama sljedeći tjedan, gdje se nadamo da će naš stav stvoriti zamah protiv odluke koju je donio Svjetski savez vodenih sportova“, rekao je Bratbakk.

Ovaj potez slijedi nakon sličnog stava koji je Poljska zauzela u petak.