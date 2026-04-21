Istra predstavila novog trenera: ‘Možemo zajedno napraviti veliki korak naprijed’

Podijeli :

Foto: NK Istra 1961

U ponedjeljak je Istra 1961 objavila da je mjesto glavnog trenera preuzeo Krešimir Režić, a u utorak su odradili konferenciju za medije gdje je predstavljeno novo lice na klupi zeleno-žutih.

“Ponosan sam i čast mi je što sam dio sportskog kolektiva Istre. O Istri se uvijek govorilo kao o kvalitetnoj sredini u kojoj je moguć napredak, i to me najviše privuklo. Smatram da klub, zahvaljujući dugotrajnom radu s prvom ekipom, omladinskim pogonom i u samoj organizaciji, ima potencijal za veće stvari. Nadam se da ćemo u budućnosti to i pokazati te da zajedno možemo napraviti velik korak naprijed”, izjavio je Režić.

“Prvi trening protekao je u vrlo pozitivnoj atmosferi, s velikom energijom i željom igrača, što je i normalno kad dođe novi trener. Pokušat ćemo to iskoristiti”, rekao je Režić.

Osvrnuo se i na nadolazeći ogled s Dinamom.

“Dolazi nam Dinamo, koji u hrvatskom nogometu predstavlja vrijednost i kvalitetu, možda i više od svih ostalih klubova. Ipak, mi se moramo usredotočiti na sebe kako bismo bili najbolji što možemo. Temelj će biti zalaganje igrača i njihova međusobna podrška. Idemo korak po korak i borit ćemo se u utakmicama do kraja”, poručio je Režić.

Kroz svoj trenerski put Režić je bio, između ostalog, koordinator razvoja omladinskog dijela Hajduka te trener njihove U17 ekipe, a obnašao je i dužnost glavnog trenera u Croatiji iz Zmijavaca, Damaca, Al-Taiju te Al Readu.