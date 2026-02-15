Vonn obavila još jednu operaciju pa poručila: ‘Molim vas bez tuge i sažaljenja’

Američka skijašica Lindsey Vonn u subotu je u bolnici u Trevisu u Italiji podvrgnuta četvrtoj operaciji slomljene noge.

“Operacija je dobro prošla. Srećom, konačno ću se moći vratiti kući u Sjedinjene Države”, napisala je 41-godišnja skijašica. “Pročitala sam mnogo poruka i komentara u kojima se kaže da ih ono što mi se dogodilo žalosti. Molim vas, nemojte biti tužni. Prihvaćam suosjećanje, ljubav i podršku otvorenog srca, ali molim vas, bez tuge ili sažaljenja. Nadam se da će vam ovo dati snagu da se nastavite boriti, jer to je ono što radim i to ću uvijek raditi”, dodala je.

Vonn, koja se na skijaške vratila nakon gotovo šestogodišnje natjecateljske pauze, nastupila je u olimpijskom spustu unatoč puknutom križnom ligamentu u lijevom koljenu. Tu je ozljedu zaradila u padu na posljednjem spustu Svjetskog kupa u Crans Montani.

Prije toga je Vonn izborila osam postolja u utrkama Svjetskog kupa, uključujući dvije pobjede u spustu i uvjerljivo vodstvo u poretku spustašica u Svjetskom kupu. Sada je željela osvojiti svoju drugu zlatnu medalju u spustu nakon prve u Whistleru 2010.

U Svjetskom kupu je osvojila četiri velika Kristalna globusa, a osvojila je i 16 Malih globusa, i to osam u spustu, pet u superveleslalomu i tri u kombinaciji.

Sa svjetskih prvenstava ima osam medalja , uključujući dva naslova svjetske prvakinje u spustu i superveleslalomu sa SP-a 2009. u Val d’Isèreu.