Treći Rus dobio posebnu pozivnicu za sudjelovanje na Zimskim olimpijskim igrama

Ruski natjecatelj u skijaškom penjanju Nikita Filipov dobio je službenu pozivnicu za sudjelovanje na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini d’Ampezzo, objavio je u utorak Međunarodni olimpijski odbor.

Zbog agresije na Ukrajinu sportašima iz Rusije i Bjelorusije zabranjeno je sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima. No, odlukom MOO-a iz rujna ove godine oni mogu kao neutralni sportaši, bez nacionalnih simbola, sudjelovati na Igrama u Milanu i Cortini d’Ampezzo, koje se održavaju od 6. do 22. veljače.

Filipov je treći ruski sportaš koji je dobio dozvolu za sudjelovanje na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama, nakon Adelije Petrosjan i Pjotra Gumenjika, koji se natječu u umjetničkom klizanju. Na igrama će moći nastupiti i bjeloruska umjetnička klizačica Viktorija Safonova.

Skijaško penjanje je novi sport u programu zimskih olimpijskih igara i natjecanja u njemu će se održati od 19. do 21. veljače u skijaškom centru Stelvio u Bormiju.