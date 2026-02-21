Pripremite kokice, slijedi spektakl – u finalu olimpijskog turnira u hokeju SAD protiv Kanade

Podijeli :

JustPictures.ch Andrea Branca via Guliver Images

U finalu turnira hokejaša na ledu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu očekivano će igrati Kanada i SAD, nakon što je Kanada preokretom s 3-2 (0-1, 1-1, 2-0) svladala Finsku u polufinalu, SAD su bile mnogo uvjerljivije protiv Slovačke svladavši je sa 6-2 (2-0, 3-0, 1-2) u svom polufinalnom nastupu.

Amerikanci su od samog početka susreta dali naznačiti kako su daleko kvalitetnija momčad od Slovaka, a to su i potkrijepili s dva gola u prvoj te tri u drugoj trećini.

Dylan Larkin (4:19) rano je doveo SAD u prednost da bi Tage Thompson (19:19) s igračem više u zadnjoj minuti prvog dijela povisio na 2-0. Jack Hughes (32:14, 38:24) s dva i Jack Eichel (32:33) s jednim golom u drugoj trećini odveli su Amerikance na nedostižnih 5-0 uoči zadnjih 20 minuta. Juraj Slafkovsky (44:55) prvo je smanjio na 5-1, da bi Brady Tkachuk (50:52) pogodio za 6-1, a Pavol Regenda (53:17) je postavio konačnih 6-2.

SAD su do sada dva puta osvajale naslov olimpijskih pobjednika, oba puta na domaćem terenu (Squaw Valley 1960., Lake Placid 1980.), a usto imaju i osam srebrnih medalja. Zadnje odličje osvojile su 2010. u Vancouveru kada su izgubile u finalu od domaćina Kanade u produžetku.

Ranije u petak su Kanađani i Finci očekivano pružili fantastičnu hokejašku predstavu u kojoj su Finci vodili sa 2-0, ali su Kanađani golom Nathana MacKinnona 35 sekundi prije kraja uspjeli u potpunosti preokrenuti rezultat.

Kanada će u nedjeljnom finalu pokušati osvojiti 10. naslov olimpijskih pobjednika u povijesti. Ovo je šesti put kako na ZOI igraju i hokejaši iz NHL lige, a u prethodnih pet navrata (od 1998. do 2014. godine) Kanada je tri puta bila zlatna (2002, 2010, 2014).

Finale između Kanađana i Amerikanaca bit će zadnji događaj na ovim ZOI u nedjelju od 14.10 sati.

Finska i Slovačka ogledat će se u dvoboju za broncu u subotu od 20.40 sati.