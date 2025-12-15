Mariah Carey nastupa na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

Američka pjevačka superzvijezda Mariah Carey nastupit će 6. veljače na stadionu San Siro na otvaranju Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina d’Ampezzo, objavili su u ponedjeljak organizatori Igara.
Središnja tema Igara je sklad, a njezin nastup trebao bi naglasiti kako sport i glazba potiču uključivost, poštovanje i kulturnu razmjenu. Mariah Carey je u svojoj karijeri osvojila šest Grammyja, te je sa 220 milijuna prodanih nosača zvuka jedna od najuspješnijih glazbenica na svijetu.
Ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara na stadionu San Siro producirat će milanski “Balich Wonder Studio” i na njoj će nastupiti talijanske i međunarodne zvijezde.
Zimske olimpijske igre Milano-Cortina d’Ampezzo održavaju se od 6. do 22. veljače na borilištima u regijama sjeverne Italije (Lombardija, Veneto, Trentino-Alto Adige).
