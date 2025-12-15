Mariah Carey nastupa na otvaranju Zimskih olimpijskih igara

Američka pjevačka superzvijezda Mariah Carey nastupit će 6. veljače na stadionu San Siro na otvaranju Zimskih olimpijskih igara Milano-Cortina d’Ampezzo, objavili su u ponedjeljak organizatori Igara.

Središnja tema Igara je sklad, a njezin nastup trebao bi naglasiti kako sport i glazba potiču uključivost, poštovanje i kulturnu razmjenu. Mariah Carey je u svojoj karijeri osvojila šest Grammyja , te je sa 220 milijuna prodanih nosača zvuka jedna od najuspješnijih glazbenica na svijetu.

Ceremoniju otvaranja Zimskih olimpijskih igara na stadionu San Siro producirat će milanski “Balich Wonder Studio” i na njoj će nastupiti talijanske i međunarodne zvijezde.

Zimske olimpijske igre Milano-Cortina d’Ampezzo održavaju se od 6. do 22. veljače na borilištima u regijama sjeverne Italije (Lombardija, Veneto, Trentino-Alto Adige).