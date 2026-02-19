Ljutić: Razočarana sam cijelom sezonom, na neke odluke i glupe savjete koje sam slušala

Podijeli :

xLucianoxMariaxBisi IPAxSportx via Guliver

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nastupom u olimpijskom slalomu nije nimalo zadovoljna.

Ljutić je završila kao 26. u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama Milano/Cortina.

“Jako loša sezona, ali uvijek postoji nada. Dala sam sve da se pripremim za OI, no nisam uspjela, ni blizu… Razočarana sam cijelom sezonom, ovo je samo još jedan takav rezultat”, rekla je Ljutić pa dodala:

POVEZANO Ljutić napravila veliku grešku, a Popović ispala pred ciljem! Sjajna Shiffrin do zlata

“Na neke odluke, neke glupe savjete koje sam slušala, na sebe, svoj tim u jednu ruku… Ali sad je prekasno za to, trebala sam prije prepoznati i rješavati neke stvari. Sad možemo samo čekati kraj sezone i graditi priču za sljedeću. Mogu početi bolje skijati, ali sezona je izgubljena, definitivno.”

“Propustila sam neke ključne periode u pripremama na početku sezone, kada stvari nisu funkcionirale, nisam imala dovoljan volumen treninga i u tjedna dana nisam mogla to promijeniti, šteta je prevelika”, zaključila je u razgovoru za RTL.