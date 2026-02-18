Ljutić napravila veliku grešku, a Popović ispala pred ciljem! Sjajna Shiffrin do zlata

Amerikanka Mikaela Shiffrin osvojila je u srijedu zlatnu medalju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 26. mjesto.

Najbolja skijašica svijeta uvjerljivo je slavila i u drugoj vožnji, s vremenom 1:39.10 imala je prednost od sekundu i pol ispred drugoplasirane Švicarke Camille Rast . Treće mjesto i brončanu medalju osvojila je Šveđanka Anna Swenn Larsson .

Ljutić je do 26. mjesta stigla s vremenom 1:43.99 što je 4,89 sekundi sporije od pobjednice. Druga hrvatska skijašica Leona Popović pogriješila je dvoja vrata prije kraja i diskvalificirana je. Danas je u slalomu nastupila i 16-godišnja Pia Vučinić koja nažalost nije završila prvu vožnju.

Za Shiffrin je ovo druga zlatna olimpijska medalja u slalomu, prvu je osvojila 2014. u Sočiju. U svojoj kolekciji još ima jedno zlato iz veleslaloma i srebro iz kombinacije.

Druga iz prve vožnje Šveđanka Cornelia Oehlnud i treća Njemica Lena Duerr napravile su grešku i izletjele sa staze.

U današnjoj utrci nastupila je i braniteljica naslova olimpijske pobjednice Petra Vlhova koja se polako vraća natjecanjima nakon dvije godine pauze zbog ozljede i ona je utrku završila na 20. mjestu.