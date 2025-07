Zvijezda Milana otišla u Saudijsku Arabiju

Podijeli :

Matteo Gribaudi Image via Guliver

Transfer Thea Hernándeza iz Milana u saudijski Al-Hilal praktički je dovršen – preostali su još samo liječnički pregled i službeni potpis ugovora. Francuski reprezentativac krajem lipnja obavijestio je čelnike Milana da je spreman prihvatiti ponudu, iako je prethodno odbijao pokušaje Saudijaca da ga dovedu.

Nakon završetka Svjetskog klupskog prvenstva, u kojem je Milan ispao protiv Fluminensea, pregovori su ubrzani i tijekom vikenda uspješno zaključeni. Kako navodi više izvora, postignut je potpuni dogovor, a informaciju je potvrdio i Fabrizio Romano: “Theo Hernández u Al Hilalu – here we go! Dogovor je finaliziran nakon što je prije dva tjedna postignut usmeni sporazum.”

Milan će za ovog 27-godišnjeg braniča dobiti 25 milijuna eura odštete, a Theo bi u narednim danima trebao potpisati ugovor s novim klubom. U dresu francuske reprezentacije upisao je 38 nastupa i postigao dva pogotka, a tijekom karijere nastupao je za Atlético Madrid, Alavés, Real Madrid i Real Sociedad. U Milan je stigao 2019. godine iz Reala za 22,8 milijuna eura. Danas mu je, prema podacima Transfermarkta, tržišna vrijednost procijenjena na 35 milijuna eura, a široko ga se smatra jednim od najboljih lijevih bekova na svijetu.