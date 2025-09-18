Zoran Mamić dolazi u FK Sarajevo? Ne zna se koju dužnost će obnašati

Podijeli :

Szilard Koszticsak/MTI via AP

FK Sarajevo dobiva veliko pojačanje, ali ovaj put ne na terenu, jer će se u rad kluba uključiti Zoran Mamić, bivši trener i sportski direktor zagrebačkog Dinama te brat Zdravka Mamića.

Mamić je u izjavi za Klix.ba potvrdio da razgovara sa Sarajevom i naglasio kako su ljudi u FK Sarajevo svjesni da im trebaju pojačanja u stručnom dijelu.

“Imate dobre informacije. Razgovaram sa Sarajevom. FK Sarajevo ima odličan projekt i jake ljude koji vjeruju u uspjeh, ali znaju da moraju ojačati stručni kadar i o tome sam razgovarao s investitorima,” rekao je Mamić za Klix.ba.

Kontaktirali smo i većinskog vlasnika upravljačkih prava kluba s Koševa, Ismira Mirvića.

Mirvić smatra da je Mamić pravi čovjek koji može pomoći Sarajevu u ispravljanju grešaka u sportskom segmentu koje su se događale posljednjih godina.

“Zoran je osoba koja ima znanje da nam pomogne ispraviti greške u sportskom segmentu koje smo u posljednje vrijeme činili. Njegovi savjeti mogu biti vrlo korisni za mene i ostale investitore,” rekao je Mirvić za Klix.ba.

Očekuje se da će angažman Mamića uskoro i službeno potvrditi FK Sarajevo, nakon čega će biti jasnije koje će promjene u sportskoj politici kluba hrvatski stručnjak donijeti.

Mamić je bez profesionalnog angažmana od ožujka 2021., kada je napustio trenersku poziciju u Dinamu, a ranije je bio i sportski direktor Dinama te trener klubova poput Al-Hilala, Al-Aina i Al-Nassra.

Ostaje vidjeti koju će točno ulogu Mamić preuzeti u FK Sarajevo.