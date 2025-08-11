Zekićev nasljednik stigao u Sarajevo, ovo mu je šesti mandat u klubu

Podijeli :

Guliver Image

Sarajevo je i službeno potvrdilo povratak Husrefa Musemića na klupu Bordo tima.

Musemić je preuzeo momčad šesti put u svojoj trenerskoj karijeri, što dovoljno govori o povjerenju i povezanosti koju ima s klubom i navijačima.

Odluka o njegovom angažmanu donesena je nakon niza loših rezultata i ostavke Zorana Zekića, a uprava je vjerojatno procijenila da je Musemić čovjek koji može stabilizirati igru i vratiti momčad na pobjednički put.

Ugovor je potpisan, a novi-stari trener već je održao prvi sastanak s igračima i obavio uvodni trening na stadionu Asim Ferhatović Hase.

U prethodnim mandatima Musemić je sa Sarajevom osvojio Premijer lige BiH i Kupa BiH.

Njegov povratak dočekan je s velikim oduševljenjem među navijačima, koji od njega očekuju da obnovi natjecateljski duh i podigne formu momčadi.

Bordo momčad se trenutno nalazi u izazovnom razdoblju sezone, a Musemićev prvi zadatak bit će konsolidacija obrane i povećanje učinkovitosti u napadu. Sljedeće utakmice bit će prilika da i šesti put pokaže da može donijeti pozitivne promjene na Koševo.