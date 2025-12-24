Zašto se ove godine ne igra na Boxing Day? Objašnjenje je ipak šuplje

Podijeli :

(AP Photo/Ian Hodgson)

Englezi su odustali od tradicije duge 150 godina. To je bio dan kada su cijene ulaznica bile prilagođene svačijem novčaniku.

Boxing Day, 26. prosinca, jedna je od najomiljenijih tradicija u nogometnom kalendaru, posebno u Engleskoj i Velikoj Britaniji. Navijači ga povezuju s prazničnim ugođajem, prepunim stadionima i napetim dvobojima, a utakmice često donose iznenađenja i nepredvidive rezultate. No, ove godine Boxing Day je izostao s rasporeda, što je izazvalo iznenađenje i brojne reakcije među ljubiteljima nogometa.

Jedan od glavnih razloga za ovu odluku jest opterećenost igrača i gust raspored utakmica. Današnji profesionalni nogomet karakterizira brojna natjecanja – domaće lige, kupovi, europska natjecanja i međunarodne obaveze reprezentacija. Igrači su stoga izloženi velikim fizičkim i psihičkim zahtjevima, a kratki odmor između utakmica povećava rizik od ozljeda. Preskakanjem Boxing Daya, savezi i klubovi žele osigurati da igrači dođu svježi i spremni za nastavak sezone, a utakmice zadrže kvalitetu i atraktivnost.

Drugi razlog su klimatski i logistički izazovi. Prosinačko vrijeme u Britaniji često donosi niske temperature, snijeg i skliske terene, što može otežati održavanje utakmica i povećati rizik od ozljeda. Organizatori moraju razmišljati i o sigurnosti gledatelja, pogotovo jer su stadioni u to vrijeme godine gotovo uvijek puni.

Tu su i komercijalni i televizijski razlozi. Lige sve više prilagođavaju raspored prijenosima uživo i globalnoj publici. Promjena datuma može omogućiti bolju distribuciju utakmica tijekom prazničnog razdoblja i povećati gledanost, što je važno za financijsku održivost klubova i lige.

Konačno, odluka da se ne igra na Boxing Day može se gledati i kroz prizmu fokusa na kvalitetu igre i fan experience. Umorni igrači i kratki odmor između utakmica mogu smanjiti razinu izvedbe i učiniti utakmice manje atraktivnim za gledatelje. Dodatni odmor omogućuje momčadima da se pripreme, a navijačima pruža bolje iskustvo kada se nogomet vrati na terene nakon praznika.

Iako navijači ove godine neće doživjeti tradicionalni praznični spektakl, odluka je motivirana zdravljem igrača, sigurnošću, kvalitetom igre i održivošću natjecanja. Boxing Day će se, prema svemu sudeći, vratiti u punom sjaju iduće godine, ali ove godine fokus je na odmoru, pripremi i dugoročnoj dobrobiti svih sudionika.

Ta lažna, da ne kažem licemjerna poruka da se odjednom brine o zdravlju igrača. Pa tko je profesionalcima omogućio da na godinu odigraju 80 utakmica. Pa, vi gospodo iz Fife, Uefe i nacionalnih saveza.

Sljedeće godine Boxing Day ponovno će donijeti tradicijski spektakl, ali ove godine naglasak je na odmoru i pripremi momčadi.