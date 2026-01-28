Zajc: S Livakovićem sam na vezi svaki dan, a kolege me zezaju za rukomet

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Slovenac je najavio okršaj u Danskoj.

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje kod danskog Midtjyllanda, četvrtoplasirane momčadi Europa lige.

Dinamo se pobjedom protiv rumunjskog FCSB-a (4:1) na Maksimiru doveo u dobru situaciju za osiguravanje prolaska grupne faze Europa lige i bit će mu dovoljan i remi u Danskoj u četvrtak.

Slovenski veznjak otkrio je svoja razmišljanja.

“Raspoloženje je super, krenuli smo kako smo zamislili, dobro odradili pripreme i početne utakmice. Zasad je sve dobro, nadam se da ćemo ovako nastaviti. Midtjylland je dobar protivnik, to pokazuje tablica i neće nam biti lako. Dobro smo se regenerirali, u Dansku idemo po pobjedu. Skandinavske ekipe su žive, fizički dobre, imaju dobre pojedince. Moramo pokazati najbolje od onoga što smo pokazali u posljednje dvije-tri utakmice”, kaže Miha Zajc.

Je li bio sumnji nakon zaredanih poraza u Europi?

“S moje strane – ne. Znali smo da možemo bolje, to smo i pokazali.”

Zajc je jedan od onih u najboljoj formi u Dinamu.

“Cijela ekipa je u formi, ne bih isticao pojedince jer oni uvijek iskoče iz kolektiva. Dobro igramo, poštujemo dogovore i nadam se da ćemo tako nastaviti. Livaković? Na vezi smo svaki dan, čestitao mi je na golu, ali ništa više od toga… Svima nam je fokus na idućoj utakmici.”

Dobio je i pitanje jesu li ga kolege zezale zbog poraza slovenskih rukometaša od Hrvatske na Euru.

“Ha, ha! Jesu! Hrvatska je bila bolja i ja vam čestitam, neka mi danas dobijemo Island.”