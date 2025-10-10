Zadnji su u grupi, primili 10 golova od Austrije, ali i dalje imaju šanse na SP

Podijeli :

Rainerx via Guliver

San Marino je poslije šest odigranih kola posljednja reprezentacija skupine H, nisu osvojili nijedan bod, a i sinoć su primili deset golova od Austrije tako da su pogoršali ionako katastrofalnu gol-razliku na 1:28.

Unatoč svemu tome, još uvijek mogu na Svjetsko prvenstvo, koje će se sljedećeg ljeta igrati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Evo scenarija u kojem je to moguće.

POVEZANO VIDEO / Austrija s čak 10 golova rastužila San Marino, Arnautović četiri puta tresao mrežu

Ako Rumunjska pobijedi Bosnu i Hercegovinu u gostima, a obje reprezentacije izgube od Austrije, koja do sada ima stopostotni učinak, onda bi borbu za drugo mjesto u skupini i mjesto u doigravanju odlučila gol-razlika.

To ide u prilog Rumunjima, koji u posljednjem kolu kvalifikacija igraju protiv San Marina kod kuće, a sve osim uvjerljive pobjede za Rumunjsku bila bi senzacija.

Da stvar bude još zanimljivija, čak i San Marinu odgovara da izgubi s što većom gol-razlikom, kako bi Rumunjska završila druga u skupini iza Austrije. Ako sve reprezentacije iz prvog i drugog šešira završe na prva dva mjesta u svojim skupinama, onda bi San Marino mogao izboriti mjesto u doigravanju za Svjetsko prvenstvo.

To su “zaslužili” prije gotovo godinu dana, tj. u studenom 2024., kada su pobijedili Lihtenštajn i osigurali prelazak u viši razred, tj. iz skupine D u skupinu C Lige nacija.

U to vrijeme završili su među četiri najbolja pobjednika u svojim skupinama Lige nacija i znali su da ako ne završe među dvije najbolje momčadi u svojim skupinama, dobit će dodatnu priliku za odlazak na planetarno prvenstvo.