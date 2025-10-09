VIDEO / Austrija s čak 10 golova rastužila San Marino, Arnautović četiri puta tresao mrežu

Podijeli :

Nogometaši Austrije demonstrirala su moć protiv nedoraslog San Marina u 7. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Austrijanci, koji su vodeći u skupini H slavili su s visokih 10:0. Pitanje pobjednika bilo je riješeno već nakon prvog poluvremena kada su dominantni Austrijanci vodili sa 6:0, a nisu prikočili u nastavku te postigli još četiri pogotka. Prvo ime Austrije bio je napadač Crvene zvezde, Marko Arnautović koji je u čak četiri navrata tresao mrežu San Marina.

Arnautović je zabijao u 8., 47., 83. i 84. minuti te tako stigao do učinka od 45 golova za reprezentaciju pretekavši tako dosadašnjeg rekordera Antona Polstera koji je zabijao 44 puta za Austriju. Ostale golove zabili su Schmid (7), Gregoritsch (24), Posch (33, 42), Laimer (45) i Wurmbrand (76).

Austrija je na vrhu skupine sa 15 bodova, dva više uz utakminu manje odigranu od druge Bosne i Hercegovine koja je na gostovanju kod Cipra odigrala 2-2 iako je vodila sa 2-0. BiH je povela preko Katića (10) i Alajbegovića (37), ali Laifis (45+1) i Pittas (90+7-11m) su poravnali na konačnih 2-2.

