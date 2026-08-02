VIDEO / Sopićev analitičar za SK: ‘Dinamo bi teško prošao Thun da nije bilo crvenog kartona’

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Pred Dinamom je utakmica 3. pretkola Lige prvaka u kojoj na Maksimir (utorak, 20h) dolazi Kauno Žalgiris, a naš Denis Draganović uoči tog dvoboja pričao je s analitičarem iz stožera Željka Sopića, Josipom Paušićem.

U ranijem razgovoru, trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić za Sport Klub je otkrio kako s dodatnim motivom ulazi u ovaj dvoboj, a njegov analitičar Josip Paušić otkrio nam je u kakvoj formi Dinamov suparnik ulazi u dvomeč s Modrima, što očekuje od dva Hrvata u svojoj momčadi te kako vidi okršaje Kovačevićeve ekipe u ranijim europskim susretima protiv Thuna.

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“Žalgiris Vilnius prvi je igrao grupnu fazu nekog europskog natjecanja, a sada smo im se pridružili i mi. Kao stožer stigli smo u sredini natjecanja. Igra se liga s deset klubova, no jedan je ugašen tijekom sezone pa se sada igra s devet momčadi. Kauno je dobro ušao u sezonu pa zaredao s devet utakmica bez pobjede. Tada smo došli mi, kada je klub bio peti, ali samo s bodom manje od prvoplasiranog. Odigrali smo tri utakmice i ostvarili dvije pobjede i jedan remi – i Kauno je sada opet na vrhu.”

Zbog činjenice da igraju s Dinamom u utorak, a Žalgiris iz Vilnisua dočekuje Hajduk u četvrtak, derbi ova dva kluba morao je biti odgođen, što je druga odgoda zaredom za Kauno u ligi.

“Morali smo i odgađati utakmice zbog Europe jer je cilj bila izboriti ligašku fazu – pokazalo se kao dobra odluka!”

Osim s Hrvatima na klupi, litavska momčad na Maksimir stiže i s dva poznata HNL lica na u rosteru. Bivši igrač Dinama Ivan Fiolić vraća se na svoj teren, a tu je i nekadašnji hajdukovac Leon Kreković, koji je bio strijelac jedinog gola za prolaz Kauna protiv Klaksvíka. Obojica su došla ovo ljeto, no to je ujedno i bio kraj dovođenju pojačanja jer prijelazni rok u Latviji traje do 15. srpnja.

“Za razliku od ostalih liga koje su igraju po istom kalendaru, samo mi ovako rano zaključujemo prijelazni rok. Fioliću i Krekoviću nije se lako naviknuti na to da je cijela momčad već u top formi i da je ovdje srce sezone. Fiolić je čak odradio dio priprema s Goricom, a Kreković je imao pauzu, pa od obojice tek očekujemo najbolja izdanja. Vjerujemo da će biti velika pojačanja jer donose nešto drugačije, sretni smo što smo ih uspjeli dovesti.”

U ostatku razgovora Paušić je govorio i o zanimljivoj poveznici s košarkaškim klubom, specifičnostima lige i igranju na umjetnoj travi, rivalitetu s ‘Hajdukovim’ Žalgirisom, ali i nastupima hrvatskih klubova u Europi.

“Hajduk nije pripremio sezonu na vrijeme. Dosta igrača je otišlo ili je u odlasku, a nije bilo dovedeno dovoljno pojačanja. Bilo bi čudo da su prošli Pafos! Dodao bih i da su odigrali pristojnu utakmicu na Cipru, koliko god se baca drvlje i kamenje po Garciji. Bilo je to napadački skromno, ali dobro su iskontrolirali njihovu igru i došli do toga da su minutu prije kraja na rubu prolaza. A ovo dalje što se dogodilo je klasična Hajdukova priča…”, rekao je pa se osvrnuo na Dinamove nastupe protiv Thuna:

“Rijeka je ušla rutinski u sezonu, a Dinamo vidno tek ulazi u formu. Imali su sreće jer bez tog crvenog kartona ne znam kako bi okrenuli utakmicu na Maksimiru. Thun je igrao intenzivno, s puno trke i agresije u duelu, što im nikako ne odgovara. Iskoristili su svoje iskustvo, osigurali minimalno skupine Konferencijske lige, a nadam se da će ligašku fazu igrati i ostala dva hrvatska predstavnika.”