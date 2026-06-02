Baturina: ‘Sretno su zabili, a on je igrač svjetske klase’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, izabranici Zlatka Dalića upisali su poraz na Rujevici od Belgije rezultatom 0:2. Gostujući sastav do pobjede je stigao pogocima Tielemansa u prvom dijelu te Lukakua u sudačkoj nadoknadi, a dvoboj su obilježile i brojne izmjene u obje momčadi.

Među igračima koji su stali pred mikrofone nakon poraza bio je i Martin Baturina, koji je bio jedan od zapaženijih pojedinaca na Rujevici.

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“Nažalost, doživjeli smo poraz, ali mislim da nema vremena za tugu. Ipak se radi o prijateljskoj utakmici. Idemo izvući pozitivne i loše stvari, analizirati i pokušati popraviti sve što je bilo loše”, rekao je pa se osvrnuo na Dokua:

“Ne znam što bih rekao, to je igrač svjetske klase kojeg je teško čuvati 1 na 1. Zabili su sretan pogodak iz odbijanca, koji mi nismo uspjeli dobro očistiti. Možda su zabili i iz prve prilike, ne sjećam se više.”

Za kraj je pričao o svom nastupu. “Definitivno mi znači svaki put kad igram za Hrvatsku. Pokušavam dati sve od sebe. Žao mi je da danas nisam uspio zabiti ili asistirati. Nadam se da će biti prilike kasnije”, zaključio je Baturina za Novu TV.