Bivši Vatreni ispunio obećanje: Igrat će sedmu hrvatsku ligu

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NK Rijeka

Županijski drugoligaš Sloga iz Novih Mikanovaca, klub koji se natječe u sedmom rangu hrvatskog nogometa, priredio je jednu od najvećih senzacija ovog ljetnog prijelaznog roka.

U svoje redove doveli su 35-godišnjeg bivšeg hrvatskog reprezentativca, dugogodišnjeg kapetana Osijeka i dosadašnjeg stopera Rijeke — Milu Škorića.

Škorić iza sebe ima bogatu i impresivnu karijeru tijekom koje je bio zaštitno lice osječkog kluba, gradio inozemnu epizodu u Kini te nosio dres Vatrenih. Navijači osobito pamte njegovu reprezentativnu izvedbu na Poljudu protiv Portugala, kada je u potpunosti zaustavio Cristiana Ronalda.

Dolazak igrača s takvom biografijom predstavlja jedno od najvećih pojačanja u povijesti županijskog nogometa i bez sumnje će u nadolazećoj sezoni privući brojne navijače na tribine u Novim Mikanovcima.

“Vjerujemo da će njegovo bogato iskustvo, profesionalnost i sportski autoritet biti veliki poticaj mladim igračima te dodatno pridonijeti kvaliteti i popularizaciji našeg županijskog nogometa. Mile, želimo ti mnogo zdravlja, uspjeha i lijepih trenutaka u dresu matičnog kluba. Dobrodošao kući!”, stoji, između ostalog, u objavi kojom je klub potvrdio njegov dolazak.